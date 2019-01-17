آل الشيخ يكشف عن وكيل رونالدو .. ورسالة إلى الزمالك : الصفقة قريباَ

نشر تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي بيراميدز المصري، صورة تجمعه بوكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز ، وكتب عليها “قريباً” .
لن أرضى بأقل من 3 أهداف في الزمالك
جاء ذلك عبر منشور على فيسبوك قبل اللقاء المرتقب لفريقه مع نادي الزمالك الذي يحتل صدارة ترتيب الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.
وخورخي مينديز وكيل لعدد من اللاعبين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يلعب بقميص فريق يوفنتوس الإيطالي.
ووجّه تركي آل الشيخ رسالة إلى المدير الفني لفريق بيراميدز، مطالبا إياه بـ”الفوز في المباراتين القادمة وتعويض النقاط”، قائلا: “لن أرضى بأقل من ٣ أهداف في الزمالك”.
ليس شرط أن يكون مينديز وكيله
وتباينت ردود فعل متابعي تركي آل الشيخ متسائلين عن اسم اللاعب الذي سينضم إلى صفوف بيراميدز؛ خاصة مع تشابه الأمر مع صفقة اللاعب عبدالله السعيد التي تم الكشف عنها قبل ساعات من لقاء النادي الأهلي المصري، وانتهت المباراة بخسارة الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.
ليرد تركي آل الشيخ عبر صفحته على موقع “فيسبوك” على متابعيه: “مش شرط اللاعب يكون خورخي مينديز وكيله”، على حد تعبيره.
صحيفة المرصد