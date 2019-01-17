منتجات مصرية تدخل الأسواق .. وانخفاض أسعار سلع

كشفت جولة بأسواق الخرطوم ، عن انخفاض مفاجئ في أسعار السلع خاصة في الإستراتيجية ، التي تراجعت إلى نسبة بلغت (40%) ، بجانب دخول كميات كبيرة من السلع المصرية للأسواق ، وانخفض سعر جوال سكر كنانة زنة (50) كيلو إلى (1200) جنيه بدلاً عن (1300) جنيه ، فيما هبطت سعر جركانة زيت الفول (36) رطلاً إلى (950) جنيه بدلاً عن (1200) جنيه فيما تراجعت باكت دقيق سيقا إلى (350) جنيهاً بدلاً عن (550) جنيهاً بينما انخفض سعر كيس لبن البدرة إلى (450) جنيهاً بدلاً عن (600) جنيه ، وعزا التاجر محمد صديق ، بسوق أبو جنزير بحسب صحيفة آخر لحظة تراجع الأسعار لعدة أسباب منها دخول سلع مصرية مصرية الأسواق بكميات كبيرة خاصة الزيوت ، بجانب تفشي ظاهرة البيع بالكسر ، بالإضافة إلى خفض عدد من الشركات أسعارها .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
samson
2019/01/17 at 2:22 م (UTC 2) رابط التعليق
شكرا لمصر