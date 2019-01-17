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اقتصاد وأعمال

2019/01/17

2019/01/17


المركزي يطرح إعلاناً بفئة الـ(100) جنيه الجديدة


بنك السودان المركزي

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طرح بنك السودان المركزي إعلاناً بالعملة الورقية الجديدة فئة الـ(100) جنيه، وحوت فئة الـ(100) الجديدة على المواصفات والعلامات التأمينية والألوان.

وكان البنك المركزي حسب صحيفة السوداني قد حدد يناير الجاري للبدء في طرح العملة الجديدة فئة (100) جنيه بينما ستطرح الفئات الجديدة من الـ(200 – 500) جنيه تباعاً خلال فبراير ومارس.

الخرطوم (كوش نيوز)

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