المركزي يطرح إعلاناً بفئة الـ(100) جنيه الجديدة

طرح بنك السودان المركزي إعلاناً بالعملة الورقية الجديدة فئة الـ(100) جنيه، وحوت فئة الـ(100) الجديدة على المواصفات والعلامات التأمينية والألوان.
وكان البنك المركزي حسب صحيفة السوداني قد حدد يناير الجاري للبدء في طرح العملة الجديدة فئة (100) جنيه بينما ستطرح الفئات الجديدة من الـ(200 – 500) جنيه تباعاً خلال فبراير ومارس.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
Risko aziz
2019/01/17 at 12:12 م (UTC 2) رابط التعليق
حاميها حراميها وصل سلم الطائرة كيف؟؟؟
Sabir
2019/01/17 at 12:54 م (UTC 2) رابط التعليق
نهاية النهاية