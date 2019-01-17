سودانيات متزوجات يصرحن بحبهم للرجال الأتراك

في خطوة جريئة تحسب على المرأة السودانية ، صرحت عدد من الزوجات بموقع نسائي شهير بحبهم للرجال الأتراك مبررين ذلك بالرومانسية المفرطة التي تطغى في تعاملهم مع الأنثى ، إلى جانب وسامتهم الطاغية وأناقتهم ، إحدى السيدات قالت كنت أتمنى أن أتزوج من تركي ظن ولكن القسمة عجلت بزواجي من إبن خالتي ، وإذا تأخر زواجي قليلاً لسافرت إلى تركيا وتعرفت على تركي وارتبطت به حالي حال صديقتي ، وأضافت وهي تسرد قصة صديقتها ، والآن متزوجة من تركي تعرفت عليه داخل الطيارة ، وهي الآن مستقرة بتركيا ولديها طفلان وتعلمت التركية .
سيدة أخرى بحسب صحيفة آخر لحظة قالت أنها تعلقت بالأتراك من خلال المسلسلات التركية ، وشعرت بحميمية تجاههم وتمنت لو أنها تزوجت من تركي .
تعاليق هؤلاء السيدات وجدت السخرية من أغلب الفتيات ، واشرن إلى أن هؤلاء النسوة لا يعشن واقعهن ، وهناك من قامت بكتابة مقطع أغنية سودانية (لو قايله ريدتنا زي مهند ونور تبقي عيانه وعايزه ليك دكتور) ، في إشارة مكنها إلى أن هؤلاء السيدات يحتجن إلى طبيب بصورة عاجلة .
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
عمار
2019/01/17 at 1:50 م (UTC 2) رابط التعليق
ده بيثبت إنه النساء زي الأطفال بيصدقوا قصص سوبرمان وباتمان ومهند ونور وما بفرقوا بين الحقيقة والواقع والخيال والتمثيل، لكن أعتقد إنه ده كلام ما دقيق وما ممكن تطبيق حالة واحدة أو 100 حالة على 15 مليون مرأة سودانية.
Moh
2019/01/17 at 1:52 م (UTC 2) رابط التعليق
صورة الأتراك في المسلسلات غير صورتهم في الواقع ؟؟ سافرت تركيا مارس 2017م وجلست فترة تدريبية الأتراك بعيدين كل البعد عن الرومانسية حتى تعاملهم تعامل جاف ولا يتحدثون الإنجليزية ومعتزين بلغتهم هذا عن رجالهم على العكس من نساؤهم رومانسيات وبسيطات يعني السودانية لو تزوجت تركي تورطت بس السوداني لو تزوج تركية سعد ذيهن ذي المغربيات
كيمو
2019/01/17 at 2:38 م (UTC 2) رابط التعليق
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