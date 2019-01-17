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جرائم وحوادث

2019/01/17

2019/01/17


مصرع ثلاث شقيقات احتراقاً بالنار بالسلمة



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لقيت ثلاث شقيقات حتفهن متأثرات بحريق شب داخل منزلهن المشيد بالجوالات والحصير بمنطقة السلمة شرق الخرطوم ، وذلك على خلفية أن والدة الشقيقات الثلاث والتي تتراوح أعمارهن ما بين (14-4) سنوات كانت قد اشعلت أعواد البخور داخل الغرفة وخرجت والدتهن من المنزل ، بعد أن قامت بإغلاق الغرفة بالقفل من الخارج خوفاً عليهن في المنزل ، وفجأة اندلعت النيران داخل الغرفة ، حيث شاهد الجيران ألسنة اللهب وهبوا لإطفائها ولكنهم فشلو في ذلك .

وتم الاتصال بشرطة المطافئ والتي احتوت الحريق وقامت بإخراج الشقيقات الثلاث حيث تبلغ الكبرى (13) عاماً والثانية (9) أعوام والصغرى (4) أعوام ، وكانوا قد فارقوا الحياة ، ما عدا الصغرى توفيت بعد وصولها المستشفى بساعتين بحسب صحيفة آخر لحظة ، وعندما تلقت والدتهن خبر وفاة بناتها قبل وصولها إلى المنزل أصيبت بصدمة حادة ، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج .

الخرطوم (كوش نيوز)

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