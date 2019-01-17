مصرع ثلاث شقيقات احتراقاً بالنار بالسلمة

لقيت ثلاث شقيقات حتفهن متأثرات بحريق شب داخل منزلهن المشيد بالجوالات والحصير بمنطقة السلمة شرق الخرطوم ، وذلك على خلفية أن والدة الشقيقات الثلاث والتي تتراوح أعمارهن ما بين (14-4) سنوات كانت قد اشعلت أعواد البخور داخل الغرفة وخرجت والدتهن من المنزل ، بعد أن قامت بإغلاق الغرفة بالقفل من الخارج خوفاً عليهن في المنزل ، وفجأة اندلعت النيران داخل الغرفة ، حيث شاهد الجيران ألسنة اللهب وهبوا لإطفائها ولكنهم فشلو في ذلك .
وتم الاتصال بشرطة المطافئ والتي احتوت الحريق وقامت بإخراج الشقيقات الثلاث حيث تبلغ الكبرى (13) عاماً والثانية (9) أعوام والصغرى (4) أعوام ، وكانوا قد فارقوا الحياة ، ما عدا الصغرى توفيت بعد وصولها المستشفى بساعتين بحسب صحيفة آخر لحظة ، وعندما تلقت والدتهن خبر وفاة بناتها قبل وصولها إلى المنزل أصيبت بصدمة حادة ، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج .
الخرطوم (كوش نيوز)