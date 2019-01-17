كوليبالي «الأهلي» يفجر أزمة داخل اتحاد الكرة

بيراميدزشهدت أروقة اتحاد الكرة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة للجنة شئون اللاعبين بسبب موافقتها على قيد الأفريقي ساليف كوليبالي، لاعب النادي الأهلي، في قائمة الانتظار رغم إعارته في الخارج ليصبح بقائمة النادي الأهلي 5 لاعبين أفارقة وهو ما يخالف لوائح الاتحاد ولوائح القيد التي تم إقرارها منذ بداية الموسم.
ومع بداية الموسم الحالي أرسل اتحاد الكرة تعليمات القيد لكل الأندية ومضمون التعليمات وحق كل ناد في قيد 25 لاعبا و5 لاعبين قائمة انتظار على ألا يزيد عدد اللاعبين الأجانب على 4، ومع فتح باب القيد سجل النادي الأهلي قائمته حسب التعليمات ثم بعد إصابة أجاي بالرباط الصليبي سارع مسئولوه لرفع اللاعب من القائمة الأولى التي تم إرسالها لاتحاد الكرة وتم وضع أحمد الشيخ مكانه في القائمة في مخالفة واضحة، حيث لا يحق لأي ناد عدم التعديل في القائمة الأولى.
ومع بداية فترة القيد الثانية عاد النادي الأهلي لوضع أجاي في القائمة وهو إجراء سليم ولكن تم رفع اسم كوليبالي من القائمة ووضعه في قائمة الانتظار وهي مخالفة صريحة لكل اللوائح لأنه لا يحق لأي ناد رفع لاعب من القائمة ووضعه في قائمة الانتظار.
وكشف خبراء أن هذا الإجراء غير قانوني، فضلا عن أنه الآن أصبح الأهلي يقيد لاعبين أجانب إذا اعتبرنا أن اللاعب الذي على قائمة الانتظار في القائمة أصلا، حيث أصبح الأهلي يضم معلول وأزارو وأجاي وجيرالدو بالإضافة لكوليبالي الموضوع في قائمة الانتظار.
بوابة فيتو