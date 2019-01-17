رسميا .. محمد فضل مديرا تنفيذيا لبطولة الأمم الأفريقية

أصدر اليوم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بوصفه رئيسا للجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 قرارا بتعيين محمد فضل الحسيني زهران مديرا تنفيذيا للبطولة، على أن يمارس المهام والاختصاصات على النحو الوارد بلائحة البطولة واشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتبارا من اليوم.
وحدد اتحاد الكرة الموعد النهائي لقرعة كأس الأمم الأفريقية، في الأسبوع الأول من شهر أبريل، خاصة أن التصفيات تختتم بمباريات الأجندة الدولية خلال الفترة من 18 حتى 26 مارس، إضافة إلى إجراء القرعة بعدها من أجل إتاحة الفرصة للمنتخبات لمعرفة مجموعات البطولة والاستعداد بشكل جيد، قبل انطلاق البطولة في شهر يونيو المقبل.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أعلن فوز مصر بتنظيم البطولة بعد اكتساحها جنوب أفريقيا في التصويت والحصول على 16 صوتا مقابل صوت وحيد للملف الجنوب أفريقي، بعد قرار سحب تنظيم البطولة من الكاميرون لعدم جاهزية منشآتها.
بوابة فيتو