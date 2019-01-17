معدل التضخم في السودان يسجل رقم قياسي ويبلغ في شهر ديسمبر 72.94%

ارتفع معدل التضخم لشهر ديسمبر حيث بلغ 72.94% مقارنة ب 68.93% في شهر نوفمبر الماضي حيث سجل متوسط التغير الشهري للعام 2018 معدلاً بلغ 4.84% ، أعلى معدل سجله شهر يناير 24.85% وأدناه سجله شهر اكتوبر – 0.68 مقارنة بمتوسط التغير الشهري للعام 2017 والذي بلغ 1.89%.
ووفقا للجهاز المركزي للاحصاء فقد سجل متوسط التغير الشهري لمجموعة الأغذية والمشروبات للعام 2018 معدلاً بلغ 5.45% اعلى معدل سجله شهر يناير 18.26% وأدناه سجله شهر اكتوبر – 1.26% مقارنة بمتوسط التغير الشهري لمجموعة الأغذية والمشروبات للعام 2017 والذي بلغ 2.35%. سجل معدل التضخم في المناطق الحضرية ارتفاعاً بلغ 68.25 % بينما كان 62.67% في نوفمبر الماضي.
وسجلت احدى عشرة ولاية ارتفاعا في معدل التضخم عن شهر نوفمبر الماضي وهي ولايات البحر الاحمر، جنوب دارفور، الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل، شمال كردفان، النيل الابيض، القضارف، جنوب كردفان، شمال دارفور، الشمالية، بينما سجلت اربع ولايات انخفاضا هي كسلا، النيل الازرق، سنار وغرب دارفور.
الخرطوم 17-1-2019 (سونا)