قطر تتخطى السعودية وتحسم الصدارة.. ولبنان يودع “بالبطاقات”

من مباراة السعودية وقطر
حسم المنتخب القطري صدارة المجموعة الخامسة بكأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات، بتغلبه على نظيره السعودي بنتيجة 2-0 مساء، في مباراة مثيرة، الخميس.
واستطاع المنتخب القطري تحقيق الانتصار في مواجهة تحديد الصدارة بفضل نجمه المعز علي، الذي سجل هدفي اللقاء، ليتربع على صدارة هدافي البطولة برصيد 7 أهداف.
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واستغل المعز خطأ دفاعيا ليسجل الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يضيف الثاني برأسه في الدقيقة 80.
وكان المنتخب القطري أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول، عندما استطاع الحارس السعودي محمد العويس التصدي لتسديدة قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس.
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وفي المجموعة ذاتها، ودع لبنان البطولة رغم فوزه 4-1 على كوريا الشمالية في الشارقة، لكن النتيجة لم تكن كافية لإرساله إلى دور الستة عشر ضمن أفضل أربعة فرق في المركز الثالث.
وتقدمت كوريا الشمالية عن طريق باك كوانغ ريونغ بعد 9 دقائق، لكن المنتخب اللبناني رد بثلاثة أهداف عبر جورج ملكي في الدقيقة 27، وهلال الحلوة في الدقيقة 65، والقائد حسن معتوق من ركلة جزاء قبل 10 دقائق من النهاية.
وأضاع ربيع عطايا والمدافع جوان أومري فرصتين خطيرتين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، قبل أن يجعل الحلوة النتيجة 4-1 في اللعبة الأخيرة بالمباراة.
وأنهى لبنان مشواره في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، لكنه فقد فرصة الصعود بسبب تفوق فيتنام في اللعب النظيف عقب تساوي الفريقين في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف التي سجلها كل منهما.
وانتزعت فيتنام، صاحبة المركز الثالث في المجموعة الرابعة، آخر البطاقات الأربعة لأفضل فرق تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.
سكاي نيوز