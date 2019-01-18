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اقتصاد وأعمال, الأخبار

2019/01/18

2019/01/18


زيادات في الأجور تتراوح بين (10.5 و52.6) دولار شهرياً



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أصدر مجلس الوزراء أمس، قراراً بزيادة أجور العاملين في الدولة. ووفقاً للمصادر فإن مجلس الوزراء مرر في جلسته الدورية أمس، اتفاقاً يقضي بزيادة أجور العاملين بالدولة مع وزارة المالية بواقع 500 جنيه (10.5 دولارات) كحد أدنى، و 2500 جنيه (52.6 دولارات) كحد أعلى شهرياً.
وقال أمين علاقات العمل باتحاد العمال خيري النور، إن القرار سُلم لديوان شؤون الخدمة، لإصدار المنشور المفصل لزيادات الأجور، وفقاً للدرجات الوظيفية، وتوقع النور حسب صحيفة الإنتباهة إصدار ديوان شؤون الخدمة، للمنشور خلال يومين ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيهاً (قرابة 9 دولارات) ولم تتم زيادته منذ 2013.

الخرطوم (كوش نيوز)

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