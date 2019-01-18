بنك السودان يتسلم نصف مليار دولار.. وتمويل إماراتي لحل أزمة الوقود

كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تلقي بنك السودان المركزي لمبلغ (500) مليون دولار من الشركة الفلبينية التي حازت على عطاء تشغيل وإدارة محطة الحاويات بالميناء الجنوبي ببورتسودان كمقدم منها، وأشارت المصادر إلى تلقيها تمويلاً إماراتياً لحل أزمة الجازولين.
وكشف وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة “بشارة جمعة” في المنتدى السياسي والإعلامي لصحيفة (المستقلة) حسب صحيفة المجهر مساء أمس (الخميس) عن سعي الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية من خلال حزمة تبدأ خلال أسبوعين تبدأ بحل مشكلة السيولة بضخ العملة الجديدة فئة المائة جنيه في البنوك والصرافات الآلية، مؤكداً صرف مرتب شهر يناير بالفئة الجديدة.
الخرطوم (كوش نيوز)