عودة السينما وليالي الخرطوم

كشف وزير الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم الهادي حسن عبد الجليل حسب صحيفة الإنتباهة عن ترتيبات لوزارته لإعادة دور السينما المتوقفة للعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة وإجراء التسهيلات اللازمة لدور السينما الأخرى العاملة بالولاية لتواصل عملها، مؤكداً على ضرورة عودة المشاهدة للسينما باعتبارها من أدوات التوعية والترفيه وخاصة وسط الشباب كما أعلن عن رغبة وزارته في انطلاقة ليالي الخرطوم السينمائية للشباب قريباً.
وكان الوزير قد عقد بمكتبه لقاءً مع الأستاذ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن نائب رئيس اتحاد السينمائيين وعدد من المختصين.
الخرطوم (كوش نيوز)