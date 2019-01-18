أغرب بلاغ طفل تجري فيه المحكمة إجراءات زواج ببحري

شهدت محكمة الأسرة والطفل ببحري أغرب بلاغ اغتصاب المتهم فيه صبي يبلغ من العمر 19 عاماً والمجني عليها 17 عاماً تباشر المحكمة فيه إجراءات تكملة الزواج محددة بذلك مؤكدة للطرفين لإعلان الأسرتين للعقد الذي بموجبه تدون الإفادات في محضر المحاكمة.
وبحسب التفاصيل الأولية التي كشفتها والدة المجني عليها تفيد حماية الأسرة والطفل مرشدة على المتهم الذي تجمعهم منطقة واحدة حسب صحيفة آخر لحظة أن المتهم اعتدى على ابنتها ليتم إخضاعه للتحريات التي بموجبها حرر أورنيك جنائي وتم إخضاع البنت للفحص الذي ثبت من خلاله وجود حالة اغتصاب ليتم تدوين البلاغ في مواجهته ووجهت له النيابة اتهاماً وأحالت الملف للمحكمة وبعقد الجلسة الإجرائية مثل كل من ذوي الطرفين وأعلنت أسرة الجاني أنها تقبل تزويج ابنها إلى البنت.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
طارق
2019/01/18 at 5:39 م (UTC 2) رابط التعليق
كيف يتم تزويج فتاة لمغتصبها؟ وكيف ستكون بينهم مودة ورحمة وحب؟ أما إذا كان عنوان الخبر خطأ وأن المسألة تمت عن عشق وحب وتراضي فمبروك وزواج سعيد.