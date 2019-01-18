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رياضية

2019/01/18

2019/01/18


تحديد موعد ديربي مدريد في الليجا



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أعلنت رابطة أندية الدوري الإسباني، مواعيد الجولة الـ 23 من عمر المسابقة، التي ستقام الشهر المقبل، وستشهد إقامة ديربي العاصمة مدريد.

وتقرر إقامة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في 9 فبراير المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وبحسب موقع كوره فقد جاءت مواعيد الجولة على النحو التالي:

8 فبراير : بلد الوليد ضد فياريال

9 فبراير : خيتافي مع سيلتا فيجو، وأتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، وإسبانيول أمام رايو فاليكانو، ليجانيس مع ريال بيتيس

10 فبراير : جيرونا مع هويسكا، فالنسيا ضد ريال سوسييداد، إشبيلية أمام إيبار، أتلتيك بيلباو ضد برشلونة.

11 فبراير : ديبورتيفو ألافيس ضد ليفانتي

الخرطوم (كوش نيوز) .

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