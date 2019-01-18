تحديد موعد ديربي مدريد في الليجا

أعلنت رابطة أندية الدوري الإسباني، مواعيد الجولة الـ 23 من عمر المسابقة، التي ستقام الشهر المقبل، وستشهد إقامة ديربي العاصمة مدريد.
وتقرر إقامة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في 9 فبراير المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
وبحسب موقع كوره فقد جاءت مواعيد الجولة على النحو التالي:
8 فبراير : بلد الوليد ضد فياريال
9 فبراير : خيتافي مع سيلتا فيجو، وأتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، وإسبانيول أمام رايو فاليكانو، ليجانيس مع ريال بيتيس
10 فبراير : جيرونا مع هويسكا، فالنسيا ضد ريال سوسييداد، إشبيلية أمام إيبار، أتلتيك بيلباو ضد برشلونة.
11 فبراير : ديبورتيفو ألافيس ضد ليفانتي
الخرطوم (كوش نيوز) .