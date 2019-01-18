عاجل : رفض الطعن المقدم من ليفانتي وبرشلونة مستمر ببطولة الكأس

قررت لجنة الشكاوى بالاتحاد الإسباني رفض الشكوى التي تقدم بها نادي ليفانتي ضد نادي برشلونة الإسباني بشأن مشاركة لاعبه الشاب شاومي بمباراة الذهاب بين الفريقين في ذهاب ثمن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
وكانت التقارير الصحفية قد أكدت بأن نادي برشلونة قد قام باشراك اللاعب خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين وهو موقوفاً لحصوله على بطاقة صفراء خلال مشاركته بمباريات فريق الشباب.
وأكدت الصحف بأن القاضي كارمن بيريز قد رفض الشكوى بسبب تأخر مسؤولي ليفانتي بتقديمها حيث قاموا بتقديمها الساعة 21.:33 يوم الجمعة عقب انتهاء المدة المحددة لتقديم الشكوى.
كما أشار كارمن بيريز بأن نادي برشلونة قدم دليله بصحة موقفه باشراك اللاعب وعقب دراسة الشكوى وكافة الادعاءات المقابلة قرر القاضي رفض الشكوى وابقاء نادي برشلونة بمسابقة كأس ملك إسبانيا وعدم اقصائه منها لعدم وجود مخالفات.
وبحسب موقع هاي كوره تم رفض الطعن أيضاً المقدم من نادي ليفانتي بسبب صحة موقف برشلونة بإشراك اللاعب حسب المادة رقم 56.9 من الرسالة الدورية التي تم ارسالها للاندية في شهر نوفمبر الماضي والتي تمكن اللاعب من المشاركة بمباريات الكأس على الرغم من حظره بمباراة فريق الشباب.
الخرطوم (كوش نيوز) .