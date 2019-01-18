المريخ يكتسح الخرطوم بثلاثية وينفرد بالصدارة

حقق المريخ فوزاً مهماً على الخرطوم الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي شهده استاد الخرطوم. أحرزها رمضان عجب هدفين، وهدف للتش، ليرتفع المريخ بنقاطه إلى 22 نقطة منفرداً بالمركز الأول، وتجمد الوطني في 12 نقطة في المركز الثالث.
أحرز اللاعب رمضان عجب الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 37 من الشوط الأول وفي الجزء الأخير من الحصة الأولى نشطت ألعاب الخرطوم ولكن اللاعبين دومنيك ويوناس سالمون لم يوفقا في هز شباك المريخ، لينتهي الشوط الأول بهدف للمريخ.
وأضاف اللاعب رمضان عجب الهدف الثاني له وفي المباراة بعد مجهود من اللاعب التش، وكان اللاعب العجب قد لعب بصورة مثالية خلال الشوط الأول والشوط الثاني وكان النجم الأبرز في اللقاء.
تقدم اللاعب رمضان بكرة وتخطى اثنين من المدافعين وأرسل كرة عكسية قابلها التش أحرز منها هدفاً للمريخ ولم يحتفل احتراماً لمشاعر زملائه السابقين في الخرطوم الوطني.
اللاعب انطونيو أحرز هدف الخرطوم الوطني الوحيد في الدقيقة 38 من الشوط الثاني.
شبكة الشروق