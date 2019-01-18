شرطة السودان تقول أنها لم تستخدم الرصاص وخبر وفاة طفل عمره 14 عاما غير صحيح

شهدت الأحوال الأمنية يوم الجمعة هدوء نسبيا في كل ولايات السودان بينما فرقت قوات الشرطة تجمعات غير مشروعة بولاية الخرطوم بإستخدام الغاز المسيل للدموع دون وقوع أي إصابات.
أعلن ذلك اللواء شرطة دكتور هاشم على عبدالرحيم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة فى تصريحات صحفية بوكالة السودان للأنباء (سونا) مؤكداً أن قوات الشرطة لم تستخدم الرصاص في أي موقع من المواقع كما ورد في بعض الفضائيات اليوم “الجمعة”.
وأفاد عن وفاة أحد مصابي الأمس متأثرا بإصابته ليبلغ عدد المتوفين نتيجة أحداث الأمس “الخميس” شخصين وليس ثلاثة كما جاء في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حيث ورد وفاة طفل عمره 14 عاما وهو ما لم يحدث.
تجدر الإشارة الي أن تقرير الشرطة ليوم الخميس قد أشار الى وقوع إصابات بين أفراد الشرطة والمتجمهرين نتج عنها وفاة احدهم .