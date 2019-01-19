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منوعات

2019/01/19

2019/01/19


مأذون يفاجئ أسرة عريس بدفع أتعابه بالدولار



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في أغرب قصص عقودات الزواج، فاجأ مأذون شرعي أسرة عريس من ود مدني بولاية الجزيرة، بعد عقد قران ابنهم بالخرطوم، بدفع أتعابه بالدولار، ونقل مصدر لـ(المجهر) أن أسرة العريس تفاجأت بطلب المأذون وإصراره على دفع مبلغ أتعابه بالدولار بدلاً عن الجنيه السوداني، بعد أن أكمل عقد قران أحد أبنائهم بالخرطوم، وأن الأسرة استنكرت هذا الفعل، مطالبة وزارة الإرشاد والأوقاف بوضع حد لهذه الأفعال.

الجزيرة ـ المهدي عبد الباري
صحيفة المجهر السياسي

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1 التعليقات

      1. 1
        سودانى مغبووووون

        2019/01/20 at 8:30 ص (UTC 2) رابط التعليق

        يعنى لو كان قال ليكم اربعة اجواز حمام … ماكنتو فتشتوها واديتوها ليهو !!

        وبعدين اكيد شاف عندكم دولار …

        مافيها حاجه داير يضمن قريشاتو مايروحن ( تضخم )

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