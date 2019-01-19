رابطة الدوري الإنكليزي تجدد دعمها لـ “بي.إن.سبورتس” بسبب عملية القرصنة

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، مساندتها لمجموعة قنوات “بي.إن.سبورتس” القطرية، بعد عملية القرصنة الإعلامية، التي تعرضت لها من طرف قناة “beoutQ” السعودية، وذلك بعد الأدلة الجديدة التي قدمتها حول قرصنة محتواها.
وأكدت الرابطة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: “رابطة المسابقة الإنكليزية الممتازة أحيطت علماً بالأدلة الجديدة التي قدمتها (بي.إن.سبورتس)، التي تُظهر أن المحتوى الخاص بها، يتم بثه بصورة غير قانونية في السعودية، ويتم طرحه أيضاً في منطقة الشرق الأوسط، من خلال قنوات غير قانونية، تُدعى بـ”beoutQ”.
وكشفت الرابطة في بيانها، أنها قامت بتعيين مستشار قانوني في السعودية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأطراف التي تتحمل عملية القرصنة، مؤكدة استمرارها في العمل، لإنهاء قرصنة البرامج غير القانونية من قنوات “beoutQ”.
وكانت مجموعة “بي.إن.سبورتس” الإعلامية، قد كشفت عن موقع الكتروني يبين عملية القرصنة التلفزيونية التي تتعرض لها منذ شهور، الذي أكد وجود قناة قرصنة تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها وتبثّ عبر شركة الأقمار الصناعية “عربسات”.
العربي الجديد