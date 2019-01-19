(يا الأسمراني) .. حملة أطلقتها مجموعة من الفتيات لمحاربة الكريمات

اللون (الأسمر) كان له حظ كبير في الأغنية السودانية والعربية والعالمية، ومرد ذلك لتميزه الجمالي.. وعندنا أسمر جميل فتان.. ويا أسمر يا أسمر أبيت لعيوني تظهر.. يا سمارة الليلة يا سمرة يا جمال الليل يا سمرة.. وأسمر لونه لادن جسمه.. ووين يا أسمر.. أسمر جميل عاجبني لونه.. وكذلك رائعة عبد الحليم حافظ طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه.. ويتغنى أهلنا في الولاية الشمالية يا الأسمراني عليك الله قوم ارقص تاني.
ولأهمية هذا اللون المميز أطلقت مجموعة من الفتيات حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تنادي بضرورة الحفاظ على هذا اللون وعدم تشويهه بالكريمات المبيضة والحارقة للبشرة، وقالت آية خبيرة صيدلانية حسب صحيفة آخر لحظة إن الاستخدام العشوائي للكريمات يؤدي إلى أضرار بالغة، كما أنه يشوه اللون الأساسي للبشرة وهو اللون الأسمر ولا يعود مرة أخرى، وأضافت أن الحملة مستهدفة رفع درجة الوعي عند الفتيات وتذكيرهن بمميزات هذا اللون وجماله.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ابو عبدالرحمن
2019/01/19 at 11:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
# أسمر بس