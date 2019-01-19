بدء محاكمة فتاة وشقيقها اعتديا على شاب لطلبها الزواج

شرعت محكمة جنايات الحاج يوسف، في بدء محاكمة فتاة وشقيقها يواجهان تهمة الاعتداء على شاب بالضرب المبرح مسببين له الأذى الجسيم داخل منزلهما حسب صحيفة آخر لحظة وذلك على خلفية مجئ الشاب إلى منزل المتهمين بضاحية الحاج يوسف طالباً يد الفتاة للزواج من أسرتها، ودار نقاش بين العريس وأسرة الفتاة، انقلب إلى معركة تصدت لها العروس وشقيقها، وأسفرت عن إصابة العريس والذي لم يجد مناصاً سواء اللجوء إلى قسم الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهة حبيبته وشقيقها، وأسعف المجنى عليه إلى المستشفى بموجب أورنيك (8) جنائي، وتم القبض على المتهمين ومن خلال التحريات أقرا بارتكاب الجريمة، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديمها للمحاكمة تحت المادة (139) من القانون الجنائي المتعلق بالأذى الجسيم، وحددت المحكمة جلسة لسماع أقوال المتحري.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
جميل بثينة
2019/01/19 at 2:11 م (UTC 2) رابط التعليق
والله كلام عجيب واحد جاء بالباب يطلب البنت للزواج مافى داعى للضرب اذا ما عايزين
تزوجوه البنت لاى سبب بعد الضيافة نقول ما عندنا بنت للزواج وما عندك عندنا نصيب
وانتهي الموضوع لكن تضربو الرجل وتبشعوا بالرجل والله تستحقو المحاكمة