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رياضية

2019/01/19

2019/01/19


بالصور .. بصورتين .. أوزيل يكشف تحدي “السنوات العشر” الحقيقي



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في وقت عمد فيه كثيرون على المواقع الاجتماعية إلى نشر صورهم القديمة، في إطار تحدي “السنوات العشر”، استغل البعض هذه الموجة للتحذير من المخاطر التي يواجهها كوكبنا.

ويقضي التحدي بأن ينشر المستخدم صورة له قبل 10 سنوات مع صورة حديثة، لمعرفة الفوارق التي طرأت على شكله خلال هذه السنوات.

واجتاح التحدي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، كما شارك فيه عدد كبير من النجوم العرب والأجانب.

وكان لنشطاء البيئة رأي آخر، إذ استغلوا الحادث للتذكير بالمخاطر التي تحدق بكوكب الأرض.

ونشر عدد من المدافعين عن البيئة صورا تظهر كيف تغير شكل الأرض خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدين أن تغير المناخ أثر بشكل ملحوظ على كوكبنا في العقد الأخير.
وكان لاعب أرسنال، مسعود أوزيل، ضمن هذه الفئة، حيث نشر، على حسابه في إنستغرام، صورة ترصد ذوبان الجليد في أحد المحيطات، نتيجة زيادة درجة حرارة الأرض.

وقال أوزيل في تعليقه على الصورة “هذا هو تحدي السنوات العشر الوحيد الذي يجب أن نهتم به”.

ويعتبر العلماء أن ذوبان الأنهار الجليدية واحد من المؤشرات المهمة لتعقب تغير المناخ.

تحدي

يقضي التحدي بأن ينشر المستخدم صورة له قبل 10 سنوات

 

سكاي نيوز

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