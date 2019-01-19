بالصور .. جيش مستشفى رويال كير الطبي بالسودان ووقفتهم مع المصابين بالتظاهرات

نشر على السوشيال ميديا يوم الخميس، صور للوحة الشرف في مستشفى رويال كير الذي وصفهم البعض بجيش السودان الطبي الذي لبي نداء الوطن والإنسانية بوقفتهم مع المصابين في المظاهرات. من دكاترة وجراحين – ممرضين و المخدرين و محضرين العمليات الصيادلة وأطباء المختبر – فني الأشعة كانوا حاضرين بقوة – و رجال الأمن و رجال الإسعاف – عمال النظافة – الأقسام الهندسية والإدارية و المتطوعين و المتبرعين بدمائهم.
وكانت السلطات أصابت طبيب بالرصاص الحي متظاهرا في بري نقل إلى مستشفى رويال كير في حالة حرجة ومعه ثلاثة آخرون بطلقات الرصاص.
وفي السياق شكر الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، الدكتور ياسر ميرغني عبدالرحمن، الأطباء وكل الكوادر الطبية بمستشفى رويال كير وقال ميرغني : بحسابه الرسمي “بالفيسبوك”، (شكرًا لكل من برّ قسمه الذي اقسم، شكرًا نطاسينا البارعين – وديل أهلي).
ووفقاً لمتابعات محررة كوش نيوز وصفهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأبطال في المعركة وهم يلبون النداء وقال البعض ” هذه صفة أهل السودان ناس الحارة الصمود”.
وبحسب كوش نيوز دعا ”تجمع المهنيين السودانيين” وقوى المعارضة الرئيسية:”نداء السودان” و”تحالف قوى الإجماع” و”التجمع الاتحادي المعارض” لخروج مواكب سلمية في العاصمة وعدد من الولايات مطالبة باسقاط النظام. وشهد عدد كبير من أحياء العاصمة الخرطوم مظاهرات متفاوتة في قوتها شملت وسط المدينة ومنطقة بري.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ادريس
2019/01/19 at 3:07 م (UTC 2) رابط التعليق
ديل دايرين نكاح.. .