المركزي: تحويلات المغتربين وفقاً لـ”آلية السوق”

حدد محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، نسبة 20% من التحويلات لتكون حوافز للمغتربين، مبيناً أنها تُسهم في سد الفجوة الكبيرة للنقد الأجنبي والميزان التجاري، ونوه لإجراءات بالاتفاق مع الجمارك، وأن الإعفاء الجمركي سيتم حسب التحويل وفقاً للسعر الرسمي وآلية السوق.
وفي السياق أكد مدير هيئة الجمارك، اللواء بشير الطاهر، أن المبلغ الذي يتم تحويله لنيل الإعفاء الجمركي للسيارات يحدد حسب نوع السيارة والموديل والرسوم الجمركية، فيما يصل الحافز إلى 20% من قيمة التحويل وتتم المعاملات المالية إلكترونياً.
وأضاف الطاهر “قفلنا الخزن وإجراءاتنا ميسرة وأبوابنا مفتوحة”.
وأكد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، السفير عصام عوض متولي، جدية الدولة في إنفاذ الحوافز للمغتربين وقال شعار الجهاز هو “2019 عام المغتربين”.
وكشف الأمين العام لديوان الضرائب، محمد عثمان، أن المساهمة الوطنية يتم توزيعها حسب التخصصات والمهنة مراعاة للعدالة، وأشار إلى أن التخصصات الطبية تم تحديد 225 دولاراً في العام، بالنسبة للاستشاريين، و175 دولاراً للاختصاصيين، و125 دولاراً للعموميين من حملة البكلاريوس.
وتابع عثمان” 200 دولار للخبراء القانونيين، و125 دولاراً للمهنيين، و325 دولاراً لرجال الأعمال، و1525 دولاراً للرأسماليين، و100 دولار لحملة الدبلوم و75 دولاراً للعمالة دون حملة الشهادة السودانية”.
شبكة الشروق
1 التعليقات
عابر
2019/01/19 at 5:06 م (UTC 2) رابط التعليق
التصريح الاول فى هذا الموضوع قالوا اعفاء كامل للجمارك ….. الان كلام اخر ؟؟؟؟