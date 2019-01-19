عشوائية الأسواق تتسبب في اختراق الأجانب لبورصات المحاصيل

أكد رئيس لجنة دراسة ظاهرة دخول الأجانب كمشترين بأسواق المحاصيل، عبد الباقي عيسى عبد الله لـ(السوداني)، أن ظاهرة دخول الأجانب كمشترين ظهرت منذ عدة سنوات بالبلاد في أسواق المحاصيل المختلفة إلا أنها بلغت ذروتها في عام 2017م؛ حيث ظهرت نماذج لهذه الظاهرة بمواقع التواصل الاجتماعي في عدد من أسواق المحاصيل بالسودان. الأمر الذي دفع وزارة التجارة لتشكيل لجنة مختصة لدراسة تلك الظاهرة وسجلت زيارات ميدانية لأسواق أمدرمان، الأبيض، أم روابة، الرهد، والدندر.
وقال عبد الله إن اللجنة توصلت لتسبب عدم تنظيم الأسواق في اختراقها وقد علمت اللجنة أن الجنسيات التي تتواجد في تلك الأسواق هم المصريون والسوريون والهنود والأتراك وعدد من الطلاب الأجانب بجامعة إفريقيا العالمية، والأخطر من ذلك هنالك سوريون بتلك الأسواق يحملون الجنسيات السودانية ويدخلون تلك الأسواق باعتبارهم مواطنيين، لافتاً لإسهام تدخل الجهات الأمنية في انخفاض تلك الظاهرة شيئاً فشيئاً ولكن بعد منعهم قاموا باستغلال وسطاء سودانيين وأدى ذلك لتصعيب المهمة.
صحيفة السوداني.