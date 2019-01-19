أبوعاقلة يتوقع فوز الأزرق بثنائية

أكد متوسط ميدان فريق الهلال اللاعب أبوعاقلة عبد الله قدرة فريق الهلال على تحقيق الانتصار عصر اليوم على مضيفه موكورا الرواندي، وقال اللاعب المبعد من خيارات المدير الفني بسبب عدم اكتمال الجاهزية البدنية والفنية إن خبرة الهلال وانتصاره بثلاثية في أمدرمان يرجح كفته في مباراة اليوم، وتوقع أبوعاقلة فوز الهلال على مضيفه الرواندي بهدفين دون مقابل، لا سيما وأن الفرقة الزرقاء تعد الأكثر جاهزية على حد قوله.
متوسط ميدان فريق الهلال رفض التكهن بهوية اللاعبين الذين سيحرزون الأهداف ولكنه قطع بتقديم الهلال لمباراة جميلة وفقاً لثقته الكبيرة في زملائه اللاعبين، وقال إن الأهم خلال مباراة اليوم الحفاظ على تقدم الهلال في مباراة الذهاب بالثلاثية، والسعي قدر الإمكان للخروج بالنتيجة الإيجابية متمنياً التوفيق لزملائه اللاعبين
صحيفة السوداني.