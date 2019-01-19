المسجل التجاري: تنفيذ أوامر بالقبض علي مديري (66) شركة مخالفة اللوائح

كشف المسجل التجاري العام عن فتح (614) بلاغاً أمام النيابة التجارية ضد الشركات المخالفة للوائح.
وقال مولانا محمد أحمد علي الغالي المستشار العام المسجل التجاري في تصريح لـ(smc) أنه تم تنفيذ أوامر بالقبض علي مديري (66) شركة خاصّة وجاري تنفيذ أوامر القبض علي بقية الشركات المخالفة للقوانين واللوائح، مشيراً إلي أنه سيتم الإعلان بالصحف للشركات المخالفة لتوفيق أوضاعها، كاشفاً عن إنشاء إدارة خاصّة جديدة (إدارة التفتيش الميداني) خلال الفترة المقبلة.
ودعا الغالي إلى ضرورة توفير عربات لتنفيذ الحملات التفتيشية بالصورة المطلوبة وذلك حتى تحقق الحملة أهدافها.
الخرطوم (smc)