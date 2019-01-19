بعد انحسار الجدل الذي أثارته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ظهورها في البرنامج الشهير (شباب توك) أواخر العام المنصرم بسبب ردها على رئيس هيئة علماء السودان في قضية التحرش وذلك على قناة سودانية 24 – ظهرت الناشطة وئام شوقي في فيديو تؤكد فيه مشاركتها في الحراك الذي يستهدف تغيير النظام عبر الاحتجاجات الراهنة.
وأوضحت وئام خلال التسجيل بأن النظام يستعمل آخر دفاعاته ، مضيفة قولها: ( ما خايفين من اعتقالاتهم الوهمية و التعسفية) وأكدت تبنيها ضمن المتظاهرين لشعار الذي أصبح يردده المحتجون حيث قالت (لازم يعرفوا مهما كانت الأسلحة البستخدموها ضدنا ما عندنا حل غير تسقط بس).
الخرطوم (كش نيوز)
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بالفيديو: بعد انحسار الجدل الذي أثارته مع رئيس هيئة علماء السودان .. وئام شوقي تساند الاحتجاجات وتؤكد: (ما خايفين من الاعتقالات الوهمية)