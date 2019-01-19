رئيس الأركان المشتركة: القوات المسلحة منتبهة لكل مايحاك من مؤامرات ومن كيد في حق هذا الوطن

دشن الفريق أول دكتور ركن كمال عبدالمعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة بأكاديمية نميري العسكرية العليا وبحضور أعضاء رئاسة الأركان المشتركة الى جانب مدير الاكاديمية ومديري كلياتها والموجهين، دشن دورتي الدفاع الوطني الحادية والثلاثين والحرب العليا التاسعة عشر.
وأشاد لدى مخاطبته حفل الإفتتاح بالجهود المتصلة التي تضطلع بها الاكاديمية في تدريب وإعداد القادة بمختلف مشاربهم العسكرية والمدنية من داخل وخارج البلاد مؤكدا دعمها وتوفير كافة إحتياجاتها لمواصلة هذه الجهود.
وفي سياق متصل أكد رئيس الأركان المشتركة أن القوات المسلحة في أحسن حالاتها وهي أكثر قوة ومنعة وتماسكا ويقظة وأضاف عبدالمعروف (القوات المسلحة منتبهة لكل مايحاك من مؤامرات ومن كيد في حق هذا الوطن وإنها ستظل تضطلع بمهامها المنوطة بها علي الوجه الأكمل حفاظا علي القيم والموروثات وتصديا لأعداء الوطن في كل الجبهات و المسارح).
الجدير بالذكر إن الدورتين تضم دارسين من الدول الشقيقة والصديقة من محيط السودان العربي والإفريقي والآسيوي.
الخرطوم 19-1-2019 (سونا)