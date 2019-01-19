الرئيس السوداني: نحترم تظاهر الشباب ولن نسمح بتحويل الشعب للاجئين وشعوب الربيع العربي يعيش جزء كبير منهم الان في السودان

أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس حزب المؤتمر الوطني إحترامه الكامل للشباب السوداني الذي تظاهر بحثاً عن أوضاع أفضل ولتحقيق مطالب إقتصادية .
وابان ان خروجهم من هذا المنحى مبرر موضحاً ان تحقيق مطالبهم لا يتم بالتخريب مشيراً لاستغلال بعض الاحزاب السياسية وأعداء الوطن من المخربين لهذه التظاهرات الشبابية.
واضاف البشير لدى مخاطبته مساء السبت بنادي كوبر مؤتمر بناء أساس وحدة كوبر كعضو أساس الوحدة ضمن حملات بناء المؤتمر الوطني بمنطقة بحري شرق بمحلية بحري بحضور المهندس فيصل حسن إبراهيم نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب والاستاذ حامد ممتاز رئيس قطاع التنظيم والفريق اول شرطة هاشم عثمان الحسين رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم والي الولاية والاستاذ كامل مصطفى نائب رئيس المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم وجمع غفير من قيادات الحزب بمحلية بحري وأعضاء شعبة أساس حيي كوبر أن الشباب هم مستقبل السودان وستحقق لهم الدولة مطالبهم العادلة وستحل لهم مشاكلهم .
واكد البشير بحسب وكالة السودان للأنباء ان الوصول للسلطة مكانه صندوق الانتخابات مشدداً على الدفاع عن السودان وحفظ امنه ووحدته وإستقراره وسلامة أراضيه وعدم السماح بتحويل الشعب السوداني للاجئين، مذكراً الجميع بأن شعوب الربيع العربي يعيش جزء كبير منهم الان في السودان واعداء الوطن يريدون تشتيت السودان وشعبه كما شتتوا شعوب اليمن وسوريا مؤكداً ان هذا لن يحدث أبداً.
ومن جانبه دعا الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم والي الولاية لتقوية التماسك الداخلي ووحدة الصف والتعاضد وإشاعة روح التسامح وإعلاء قيم الدين والوطن والوطنية .
مبيناً انه من حق الشباب الاحتجاج وعلى الدولة معالجة أسباب الاحتجاجات موضحاً انه تمت معالجة الكثير من هذه الاسباب .
الخرطوم (كوش نيوز)