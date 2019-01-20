كلوب بعد الـ 50 هدفا: هذا خطأي بشأن صلاح

بعد المباراة الدرامية أمام كريستال بالاس في البريميرليغ، أعرب يورغن كلوب المدرب الألماني لفريق ليفربول عن سعادته بالروح التي ظهر بها “الريدز” في المواجهة التي انتهت لمصلحتهم على ملعب آنفيلد يوم السبت وفاز فيها رجال كلوب بنتيجة 4-3.
وعن وصول صلاح لتسجيل 50 هدفاً في الدوري في 72 مباراة فقط، رد كلوب قائلا : “استثنائي، إنجاز استثنائي من لاعب من الطراز العالمي، هكذا هو الحال. أعتقد أنه قام بخطوات قليلة خلال الشهرين الماضيين في الاتجاه الصحيح، لذا فهو في الحقيقة رقم رائع.”
وأضاف كلوب: “سمعت أسماء اللاعبين الآخرين الذين فعلوا ذلك بشكل أسرع قليلاً، آلان شيرر، رود فان نيستلروي وآندي كول – نعم، هم مهاجمون رائعون، ربما كان قد سجل المزيد الأهداف إذا كنت أشركه في مركز أخر غير الجناح الأيمن، لذا هذا خطأي!.”
إلا أن المدرب الألماني استدرك قائلا: “لكن لا، هذا ليس أمرًا سيئًا فقد ساعدنا كثيرًا والأولاد يعرفون ذلك. أعتقد أن هذا هو الوضع المثالي للجميع، فهو يستفيد من أسلوب اللعب مع اللاعبين الآخرين وهم بالطبع يستفيدون من رغبته في التهديف، وهذا أمر رائع.”
صحيفة المرصد