البشير يحذر من وقوع هذه “الكارثة” بسبب المظاهرات !

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن الوصول للسلطة مكانه صندوق الانتخابات مشدداً على الدفاع عن السودان وحفظ أمنه ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه وعدم السماح بتحويل الشعب السوداني للاجئين.
وذكّر عمر البشير بأن شعوب “الربيع العربي” يعيش جزء كبير منهم الآن في السودان وأن أعداء الوطن يريدون تشتيت السودان وشعبه كما شتتوا شعوب اليمن وسوريا مؤكداً ان هذا لن يحدث أبداً.
وجدد الرئيس السوداني احترامه الكامل للشباب السوداني الذي تظاهر بحثاً عن أوضاع أفضل ولتحقيق مطالب اقتصادية، محذرا من استغلال بعض الاحزاب السياسية وأعداء الوطن من المخربين لهذه التظاهرات الشبابية.
وأوضح البشير بأن مطالب الشباب من هذا المنحى مبرر لكنه لا يتم بالتخريب، مؤكدا أن الشباب هم مستقبل السودان وستحقق لهم الدولة مطالبهم العادلة وستحل لهم مشاكلهم.
من جانبه قال رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، هاشم عثمان الحسين، إن من حق الشباب الاحتجاج وعلى الدولة معالجة أسباب الاحتجاجات موضحاً انه تمت معالجة الكثير من هذه العلل.
صحيفة المرصد
2 التعليقات
كاب الجداد
2019/01/20 at 9:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
أكثر من خمسين سنة والسودان فعلاً زي سوريا وليبيا واليمن بل وأسوأ
الملايين نزحوا وهاجروا ولجأوا في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والجنوب الحبيب لكن بسبب التعتيم الاعلامي المقصود مافي زول حاسي بمعاناتهم وبرضو لأننا انانيين وعنصريين
يعني لازم الحرب والقتل يصل الخرطوم والمدن الكبيرة عشان نكون زي سوريا وليبيا واليمن؟؟
وفي عهد الكيزان الأسود شهد السودان انهياراً اكبر من الذي في اليمن وسوريا
الدليل على ذلك الآن في دول الخليج نشوف المنتجات الزراعية والفواكه من اليمن وسوريا رغم الحرب ولا نرى منتجاتنا تغزوا تلك الأسواق
وتقول لي حالنا افضل من سوريا واليمن !!!
بالله غوروا كدة واللا كدة خلّونا نبنيهو البنحلم بيهو يوماتي
#تسقط_بس
Babiker
2019/01/21 at 3:12 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا يقول ذلك لأنه يري بنظارة معينة لا تسمح له برؤية أخري. أما أنا فأقول نسأل الله ألا نعدم الأمان الذي نعيشه والحمد لله ما زلنا نعيش فيه وأن يمتد هذا لعيالنا وأحفادنا