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اقتصاد وأعمال

2019/01/20

2019/01/20


اليوم توقيع عقد إنشاء مطار عطبرة الجديد



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يتم اليوم بالخرطوم التوقيع على إنشاء مطار عطبرة الدولي الجديد الذي يقع على بعد 25 كيلومتراً شرق المدينة لخدمة الصادر والركاب، وتقوم بتنفيذه شركة زادنا بتكلفة بلغت مليار جنيه سوداني، وفي فترة تنفيذ أقصاها 12 شهراً، بحضور والي نهر النيل اللواء حقوقي حاتم الوسيلة وزير المالية عثمان يعقوب.

وقال الوالي حسب صحيفة التيار أن هذه الخطوة تأتي لخدمة مواطني الولاية وتصدير منتوجات الولاية الزراعية والحيوانية، خاصة بعد تشغيل ستة آلاف محور ري واكتمال حظائر الأبقار والدواجن والمصانع التحويلية شرق مدينة عطبرة، في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والألبان ومشتقاتها وتصدير الفائض.

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        Sabir

        2019/01/20 at 10:02 ص (UTC 2) رابط التعليق

        أين عقد ( بيع ) المطار القديم ؟؟؟
        وكم دفعت ( زادنا ) في المطار القديم ؟؟؟

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