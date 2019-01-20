شركة فلبينية توقع عقد تشغيل ميناء الحاويات بقيمة (410) ملايين يورو

علمت مصادر موثوقة أن وزارة النقل وقعت عقداً مع الشركة العالمية لخدمات حاويات الموانئ الفلبينية (أي . سي . آي) لإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء بورتسودان لمدة (20) عاماً .
وقضى الاتفاق بدفع الشركة مبلغ (410) ملايين يورو كمقدم على أن تدفع مليوني يورو شهرياً، ووقع من جانب هيئة الموانئ البحرية نور الهدى الفكي الأمين نائب المدير العام للهيئة، ومن جانب الشركة الفلبينية مستر هانز مدنس .
وقالت المصادر إن اسناد إدارة الميناء الجنوبي لشركة عالمية متخصصة في إدارة محطات الحاويات – يعتبر رؤية إستراتيجية عميقة تهدف لتطوير أساليب العمل وترقية معايير الأداء وكسب مزايا تفضيلية واستقطاب فرص جديدة للحصص السوقية وخلق أنشطة لوجستية داعمة وتمليك العاملين مهارات جديدة وتقنية حديثة، أضافة لتوفير آليات حديثة بما يتيح للموانئ البحرية السودانية لأن تصبح في مصاف الموانئ العالمية .
وأشارت المصادر الى أن التركيز في شروط التعاقد أنصب على خلق نظام تشغيل أمثل للحاويات ونظام تشغيل للصيانة والتأهيل للآليات والمعدات وتأهيل وتدريب الكوادر، كما أن التركيز سيكون السعي لاستقطاب تجارة المسافنة وتحقيق إيرادات أعلى من الإيرادات الحالية .
وكشفت مصادر صحيفة السوداني أن الاتفاق قضى بدفع الشركة الفلبينية مبلغ (410) ملايين يورو كمقدم على أن تدفع مليوني شهرياً، وتتولى مهمة إدارة وتشغيل الميناء وتوفير كل الاحتياجات التشغيلية، وحوت بنود العقد العديد من المكاسب للموانئ السودانية .
الخرطوم (كوش نيوز)