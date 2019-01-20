مورينيو يكشف: لاعب طلب مني عدم انتقاده أمام الآخرين

انتقد مدرب مانشستر يونايتد السابق، جوزيه مورينيو، ما قال إنها “حساسية زائدة” لدى بعض اللاعبين الحاليين تجاه النقد، مضيفا أن أحد اللاعبين طلب منه ألا يقوم بانتقاده أمام باقي الزملاء.
وتخلى يونايتد عن مورينيو، في ديسمبر الماضي، بعدما دخل في خلاف مع عدة لاعبين، إذ قام باستبعاد بول بوغبا كما قام بانتقاد لوك شاو في أكثر من مرة.
وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، فإنه من المرجح أن يكون مورينيو قد تعهد لدى مغادرته في ديسمبر الماضي بعدم الحديث عن أمور داخلية في مانشستر يونايتد.
وقال مورينيو في مقابلة صحفية إن بعض اللاعبين ينصتون لما يقال لهم، لكن هناك عقليات أخرى ترفض الأمر وتتفاعل بطريقة غير مناسبة، وهذا يعود إلى صعودهم سريعا في مجال الكرة، بحسب قوله.
ولم يحدد موينيو اللاعب الذي طلب منه ألا يقوم بانتقاده أمام العلن، لكن من المتابعين رجحوا أن يكون واحدا من لاعبي مانشستر يونايتد.
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وقال اللاعب لمورينيو “من فضلك، إذ أردت أن تنتقدني فإمكانك أن تنتقدني، بشكل خاص، لا أمام الآخرين”، وحين سأل المدرب عن سبب هذه الرغبة أجاب اللاعب بأن الأمر يتعلق بصورته أمام باقي اللاعبين.
وأكد المدرب السابق للشياطين الحمر أنه يحرص على أن يكون حرا أثناء قيامه بتدريب اللاعبين حتى يستطيع انتقاد أي منهم لأجل توجيهه صوب ما يتعين فعله.
سكاي نيوز