“البريميرليغ” يثني على رقم صلاح الجديد

احتفل الحساب الرسمي للـ”بريميرليغ” على تويتر، السبت، بالنجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، بعد تسجيله هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالمباراة التي جمعت الريدز مع كريستال بالاس.
وتمكن صلاح من تسجيل هدفين في المباراة التي انتهت لصالح ليفربول بنتيجة 3-4، في الدقيقتين 47 و75.
وبفضل هدفي صلاح، انفرد اللاعب بصدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 16 هدف، كما تربع ليفربول على عرش الدوري برصيد 60 نقطة.
ووسع ليفربول الفارق مع مانشستر سيتي الثاني في الترتيب العام، والذي يحل ضيفا على هدرسفيلد تاون، الأحد، إلى 7 نقاط.
ونجح صلاح في تسجيل 50 هدف في مسيرته بالدوري الإنجليزي (48 مع الريدز و2 مع تشيلسي) في 72 مباراة، وهو رقم لم يسبقه إليه أي عربي أفريقي من حيث السرعة في تسجيل هذا الرقم التهديفي العالي.
سكاي نيوز