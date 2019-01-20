تُجّار : طرح فئة الـ(100) جنيه سيحل مشكلة السيولة مُؤقّتاً

تباينت آراء بعض التجار بالأسواق لـ (السوداني) أمس حول طرح فئة الـ(100) جنيه الجديدة، وقالوا أن لها آثاراً بعيدة المدى وقريبة المدى، واشاروا الى أنّ طرحها بالأسواق قد يؤدي لتلاشي ظاهرة الكسر ولكن لفترةٍ مُؤقّتةٍ.
وقال الحاج علي تاجر أقمشة لـ(السوداني) أمس، إن طباعة وطرح فئة الـ(100) جنيه لها آثارٌ بعيدة المدى تكمن في حل مشكلة السُّيولة مُؤقّتاً وتقليل ظاهرة الكسر في البضائع، وأضاف أن فئة الـ(100) جنيه ليست لها تغطية حقيقيّة لأنها لم تطرح عن إنتاج أو زراعة حقيقيّة، وأشار الى أنها قد تؤدي لتضخم كبيرٍ ويُؤثِّرعلى أسعار السلع، أما آثارها البعيدة فستفقد العملة قيمتها، وأوضح أنّ حل السيولة يمكن أن يكون بحلول حقيقية، أما طباعة النقود تفاقم المشكلة أكثر من ذلك!
وأضاف إبراهيم حسن تاجر ببحري، أنّ طرح فئة الـ(100) جنيه لا أثر عليها في أسعار السلع من حيث تراجع الأسعار، وقال إنها عبارة عن طباعة نقود ليس إلا، وأضاف: إذا تمّت طباعة (1000) جنيه لن يحل أزمة السيولة بالبنوك أو تراجع أسعار السلع في الأسواق، مُضيفاً أنّ المُشكلة الأساسية بالبنوك مشكلة ثقة، وكلما طُرحت نقود جديدة زاد السحب بالصرافات خاصةً في وضع تُعاني فيه البلاد والمُواطن من أزمة حادة في النقد (الكاش).
وأشار تاجر جملة بأمدرمان فضّل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس الى أن طرح فئة الـ 100 جنيه يُعتبر حلاً مؤقتاً لأزمة السيولة وقد تنعكس على أسعار السلع عُمُوماً وتتلاشى ظاهرة الشيك والكسر في بعض السلع، ولكن نخشة أن تزيد من التضخم.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
الحر الراي
2019/01/20 at 6:38 م (UTC 2) رابط التعليق
يا سلااااام
عليكم بالله شوف الناس دي بتفهم اكتر من تيم البشير الاقتصادي السيطر 30 سنه وهم لا هم لهم الا زيد بشير اكبس الشعب يا بشير لابد من الزياده يا بشير لا بد من رفع الدعم 30 سنه ولا واحد فيهم قال افكار غير الزياده والضرائب والجمارك اوتوجه الي الزراعه وخلي المكيفات والفارهات وعايزنها باااارده ولو اتحرق الشعب وحرقت روما واروما
التجار العندهم مخ قالو ليكم الفئات الجديده كارثيه وح تزيد التضخم وما ح تعمل اي شئ مفيد ولو طبعتوها فئه الف جنيه بل ح تقلل وتطلع من روح الجنيه السوداني اكثر واكثر
وح تزيد التزوير وحتزيد التضخم وقالو لكم كل المشكل فقد الثقه من الشعب مع البنوك والتيم الاقتصادي الاخواني والحل هو
ابعاد كل التيم وحزبه لرجوع الثقه
وامر الجميع من الوزير الي الغفير الي الجيش الي الامن الي الشرطه الي كلو التوجه ارضا الي الزراعه
بدل عام افريقيا ولا بطيخ
اكون عام الزراعه
ناكل مما نزرع الحقيقيه
تعطل فيه ويفك الارتباط مع اي مؤسسه سياسيه وحزبيه وحركيه وتوجه كل الميزانيه او اغلبها للزراعه وهي كم شهر وليس كم سنه وتبداء المزارع بالانتاج بحول الله