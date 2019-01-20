استقرار السلع بأسواق الخرطوم

أكّد بعض تجار السلع الاستهلاكية لـ(السوداني) أمس، استقرار الأسعار بالأسواق نتيجةً لانعدام الكاش وضعف القوة الشرائية، كاشفين عن تراجع طفيف في السُّكر المُستورد.
وقال إيهاب أحمد تاجر سلع بالسوق العربي لـ(السوداني) أمس، إنّ استقرار السلع الاستهلاكية نتيجة لانعدام الكاش بالأسواق وضعف الشراء بسبب مُستوى الأسعار، وقال: حالياً السلع تشهد استقراراً لقرابة الشهر، مبيناً أن سعر شاي الغزالتين عبوة (450) جراماً من الشركة بسعر (140) جنيهاً، أما سعر السوق (150) جنيهاً، فيما استقر سعر دقيق سيقا (400) جنيه لعبوة (10) كيلو بكتات، أمّا الكيلو (50) جنيهاً، وأشار الى أنّ استقرار الأسعار نتيجة تراجع القوة الشرائية، كاشفاً عن دخول زيت كريستال المصري وسعر (1) لتر بسعر (150) جنيهاً، أما عبوة (2) لتر (400 – 450) جنيهاً، وسعر (3) بسعر (700) جنيه، إضافة الى المنظفات.
وأضاف إبراهيم حسن تاجر بسوق بحري أنّ استقرار السوق نتيجة الركود وتراجع القوة الشرائية، اضافةً لانعدام الكاش، مبيناً ان هنالك تراجعاً في السكر المستورد، حيث أنّ وزن (50) كيلو بسعر (1,200) جنيه، اما السكر المحلي (1,450) جنيهاً لوزن (50) كيلو، كاشفاً عن دخول كميات طفيفة من السلع المستوردة ومنها (اللافاشكيري- الكافي – زيت كريستال)، فيما استقر دقيق سيقا عبوة (10) كيلو بكتات في (400) جنيه، أما الكيلو (45) جنيهاً، وأوضح أنّ هنالك استقراراً في الزيوت نتيجة لانعدام القوة الشرائية وضعف شراء كميات السلع من قبل التجار والمُواطنين، فيما استقر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع في (640) جنيهاً، واستقر زيت الفول في (1000) جنيه، فيما استقر زيت الفول عبوة (36) لتراً (18) رطلاً في (1,200) جنيه.
وأشار تاجر سكر جُملة بسوق أمدرمان لـ(السوداني) أمس، الى تراجع أسعار السكر المستورد، مُبيِّناً أنّ سعر (50) كيلو (1,200) جنيه نتيجة لانعدام الكاش وظاهرة الشيك والكاش، فيما تراجع (10) كيلو إلى (250) جنيهاً بدلاً من (255) جنيهاً.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
الزعيم
2019/01/20 at 5:45 م (UTC 2) رابط التعليق
ليس لانعدام الكاش
بل لجشعكم وجشع الشركات
المواطن قال ليكم بلووهو واشربو مويتو
خلي شراء اي حاجه
قال انعدام قال
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