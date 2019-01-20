المريخ ينهي أزمة مستحقات جابسون

أنهى مجلس المريخ أزمة مستحقات لاعب وسط الفريق السابق النيجيري جابسون. وقام وفد إداري مكون من نائب أمين الخزينة العميد عبد الرحيم بدر الدين ومساعد الرئيس محمد موسى الكندو والمدير التنفيذي منتصر الزاكي “زيكو” بحضور عضو المجلس السابق، الإعلامي الكبير مزمل أبو القاسم، بزيارة إلى مكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم واللقاء بوكيل اللاعب وعضو لجنة أوضاع اللاعبين الوكيل أبوبكر مصطفى.
وقال نائب أمين خزانة المريخ، العميد عبد الرحيم بدر الدين، إن مجلسه نجح في إنهاء أزمة اللاعب جابسون، وأشار إلى أنهم التقوا وكيل اللاعبين المعروف أبوبكر مصطفى الذي أبرز توكيلاً له من قبل جابسون لأجل استلام حقوقه على أن يقوم بمخاطبة المحامي المفوض عقب ذلك لأجل تأكيد اجراءات التسوية وأخطار الفيفا بذلك قبل الموعد الذي تم تحديده في المخاطبات التي جرت خلال الفترة الماضية.
وأشاد نائب أمين المال بالمريخ، بالخطوة التي أقدم عليها ابن النادي القطب حازم مصطفى، بتقديم سلفة مستردة إلى مجلس الإدارة عبارة عن 30 ألف دولار لأجل حل الأزمة، مشيراً إلى أن الأموال المقدمة أسهمت في حل القضية وأنقذت المريخ من أي تداعيات سلبية يمكن أن تحدث عقب ذلك.
ولم يتردد العميد عبد الرحيم في التأكيد على تحرك أمانة الخزانة لأجل معالجة أي ملفات أو قضايا تخص المطالبات المالية واستدل بالمعالجات التي جرت خلال وقت سابق، وقال إن المجلس الحالي بذل مجهوداً كبيراً وجباراً لأجل إنقاذ المريخ من أي عقوبات جديدة يمكن أن توقع ضده باعتبار أن الموقف لا يحتمل ذلك.
وكشف نائب أمين المال عن تحركات اللجنة القانونية فيما يختص بقضية المدرب غارزيتو عن العام “2017” والتي حركها المدرب خلال الفترة السابقة، فضلاً عن التحسب لإمكانية ظهور أي مطالبات أو قضايا أخرى ينبغي مواجهتها بدفوعات قوية حتى لا يتضرر المريخ من جراء الإهمال وعدم الرد على أي مخاطبات ترد من الاتحاد الدولي.
وأثنى العميد عبد الرحيم على التحركات التي تقوم بها جميع المجموعات المريخي، وطالب بضرورة دعم المجلس الحالي باعتبار أنه ينبغي أن يتم العمل لأجل إنجاز التكاليف الموضوعة وعلى رأسها قيام الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي وقيام الانتخابات عقب ذلك باعتبار أن ذلك استحقاق لا تنازل عنه مطلقاً.
صحيفة السوداني.