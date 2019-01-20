رباعي الأحمر يصل الخرطوم والثنائي خارج الحسابات

قال رئيس بعثة المريخ إلى الجزائر، العميد عبد الرحيم بدر الدين، إن رباعي الفريق المصاب والذي خضع إلى فترة علاجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصل إلى الخرطوم في العاشرة من مساء الأمس.
وأضاف العميد عبد الرحيم أنه وحسب التقارير الطبية الواردة من الإمارات، فإن الثنائي بكري المدينة وسيف تيري لن يكونا ضمن قائمة اللاعبين الموجودين في مباراة المولودية المرتقبة.
وأشار العميد عبد الرحيم إلى أن اختصاصي العلاج الطبيعي جار النبي إبراهيم أكد أن اللاعب بكري المدينة يفضل أن يتم الدفع به في مباراة الإياب أمام المولودية بالخرطوم على أن يواصل اللاعب مشوار التأهيل بكل قوة خلال الفترة الحالية.
وأضاف العميد عبد الرحيم أن اللاعب سيف تيري يمكن أن يشارك لفترة لا تتجاوز الـ45 دقيقة في لقاء الذهاب المرتقب أمام بطل الجزائر.. بينما زف العميد عبد الرحيم الخبر السار إلى جماهير المريخ وقال إن الظهير الأيسر أحمد آدم اكتملت جاهزيته لأجل المشاركة الفورية في استحقاقات الفريق المرتقبة.
صحيفة السوداني.