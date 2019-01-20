الرئيس السوداني في “الكريدة” يكشف تفاصيل مقتل شهيد بُري ويتساءل “هل تقبلون اللجوء وأكل بواقي أكل الخواجات”

خاطب الرئيس السوداني “المشير عمر البشير، ظهر يوم الأحد، اللقاء الجماهيري الحاشد في منطقة الكريدة بمحلية الدويم بولاية النيل الأبيض جنوب السودان، بمناسبة الاحتفال السنوي لمشايخ الطرق الصوفية.
قائلا: بعض الناس قالوا اجلوا الزيارة دي، وقلت ليهم أنا ماشي إذا استقبلونا ناس بحر أبيض نحن عبرنا، وإذا رفضونا معناها حانسلم الرآية، فكان هذا الإستقبال الحاشد الذي لاقيته.
وشدد البشير، بحسب مانقل محرر “كوش نيوز”، بأنهم لن يبدلوا ولن يغيروا المبادئ التي جاءوا بها من أول يوم، ولكن القوى المعادية للسودان، لم يعجبهم استقرار السودان، فكان التآمر والمكر الذي يهد الجبال ولكنهم وجدوا أن أهل السودان أصلب من الجبال.
وأضاف البشير أننا نمر فعلاً بضائقة وحصار اقتصادي ودبلوماسي وحرب إعلامية وتمرد وكل أنواع التآمر جربوهوا معانا.
مضيفاً: عندما حدث نقص في الوقود والخبز والغلاء نحن عارفنوا، خرجوا بعض الشباب ليعبروا عن أنفسهم، اتخذها المندسين والمخربين فرصة، ليقتلوا المتظاهرين من داخل التظاهرات، وهم من خربوا وأحرقوا ودمروا، وآخرهم الطبيب القتيل في منطقة “بُري” الذي قتل بسلاح غير موجود عند جميع الاجهزة الامنية بالسودان.
واتهم الرئيس السوداني، حركة عبدالواحد نور المتمردة، بتأجيج الفتنة والصراع في البلاد، كاشفاً عن إلقاء القبض على بعضهم وسجلوا إعترافات بذلك.
وقال البشير مخاطباً الشباب أن المستقبل لكم، وهذه البلد حقتكم وعليكم الحفاظ عليها، فهل تقبلون اللجوء وأكل بواقي أكل الخواجات، وأضاف أن الشعب السوداني هو من يقرر من يحكمه في إنتخابات حرة بعد عام، وأعلن عن تشييد مركز إسلامي بالمنطقة.
وتحدث والي النيل الأبيض د. أبو القاسم بركة، ” إن الولاية ظلت منذ التسعينيات فألاً حسناً للإنقاذ تقيس بها رضا الرأي العام، وما أشبه اليوم بالبارحة عندما كانت الإنقاذ في بواكيرها واستقبلناك في الجزيرة أبا، وحذر “بركة” من الإنزلاق في الفوضى كما حدث لبعض الدول، مؤكداً ثقتهم في الرئيس البشير وحكمته وفطنته في قيادة البلاد، وعدد إنجازات ولايته في شتى المجالات، وطالب بالتصديق بمركز إسلامي في الكريدة يستوعب طاقات الشباب ويعلمهم القرآن.
كما تحدث الشيخ مبارك الشيخ برير، ممثلاً لأهل ” الكريدة” مرحباً بالرئيس، قائلاً: نرحب بفخر وعزة السودان بين أهلك وأرحامك في الكريدة، زيارتك هذه تتوقف عندها عجلة الزمان، ليعلم العالم أهمية الدرس الذي ترسله الكريدة في المؤازرة والوقوف خلف القيادة، و الرد على الأصوات التي لم نعد نسمع منها إلا همساً، ومن هنا نقول أننا نقف خلفكم لقناعتنا أن هذه المرحلة لاتحتمل أي تغيير للقيادة ولا النظام ولذا على الجميع أن يلبوا نداء الوطن، ونعلنها للعالم أجمع أن البشير خيارنا 2020″.
وتأتي زيارة “البشير” للولاية للمشاركة في الذكرى السنوية لزيارة الشيخ البرعي لمنطقة الكريدة، بمحلية الدويم بولاية النيل الأبيض.
الخرطوم (كوش نيوز)