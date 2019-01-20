شن متحدث على مواقع التواصل الاجتماعي عرف نفسه بأنه شرطي بالمعاش – شن هجوماً عنيفاً على الكاتب الصحفي الهندي عز الدين مردداً وهو يبكي بحرقة (ما تفقعوا مرارتنا) وذلك على خلفية مقال كتبه موضحاً بأن الصحفي إما أن يكون صادقاً و أميناً مع شعبه إما أن يكسر قلمه.
وفي السياق وصف صاحب الفيديو الكتاب الصحفيين عثمان ميرغني وعثمان شبونة والدكتور زهير السراج بالصدق والشجاعة وطرح العديد من الأسئلة للكاتب ماذا قدمت حكومتك للشعب السوداني ضارباً المثل ببعض النماذج التي يرى فيها الإخفاقات الحكومية مثل بعض الخدمات بمطار الخرطوم وغيرها .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: شرطي بالمعاش يبكي بحرقة بسبب الكاتب الصحفي الهندي عز الدين ويصرخ (ما تفقعوا مرارتنا)