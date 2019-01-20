بنبرة حزينة ظهر الممثل الكوميدي المعروف جمال عبد الرحمن صاحب شخصية (الحاج مذكر ) – ظهر وهو ينعي شهداء الاحتجاجات والمظاهرات الذين سقطوا الأيام الماضية بضاحية بري ويشجب العنف الذي طال النساء ووضح بأنه بؤكد رفضه التام للعنف الذي يمارس ضد المتظاهرين مردداً شعارهم المعروف (تسقط بس)
وفي ذات السياق أعلن الممثل الكوميدي محمد جلواك انحيازه للمحتجين معلناً رفضه للتصدي العنيف في مواجهتهم ناصحاً بضرورة الالتزام بسلمية التحركات وتجنب التخريب قائلاً :(إن سلمية المظاهرات هي البتهزم كل ما يحدث لهم من عنف).
يذكر أن الممثلان الكوميديان جمال عبد الرحمن ومحمد جلواك جمعتهم مؤخراً العديد من الأعمال المسرحية والدرامية الكوميدية أبرزها المسرحية الذائعة الصيت (ملف سري) فضلاً عن السلسلة الرمضانية (أكس لارج).
الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
بالفيديو: ملوك الضحك بالسودان يبكون شهداء الاحتجاجات ويرددون معهم (تسقط بس)