القبض على (37) شاباً وشابة في حفل ماجن بسوبا

قضت محكمة النظام العام بحي النصر جنوب الخرطوم، بتوقيع عقوبات صارمة في مواجهة (37) شاباً وشابة تم ضبطهم في حفل ماجن بإحدى جنائن سوبا بالخرطوم، وجاءت العقوبة حسب صحيفة آخر لحظة بالسجن (6) أشهر في مواجهة كل مدان، بالإضافة إلى الغرامة مبلغ (20) ألفاً، وفي حالة عدم دفع المدانين للغرامة قررت المحكمة توقيع عقوبة السجن (6) أشهر كعقوبة بديلة للغرامة تسري بالتتابع بعد انقضاء عقوبة السجن الأولى، حيث إن شرطة أمن المجتمع كانت قد ألقت القبض على مجموعة من الشباب والشابات داخل حفل ماجن بإحدى جنائن منطقة سوبا بدون تصديق لإقامة الحفل، كما عثرت الشرطة على كمية من المخدرات وحبوب الترامادول بحوزة بعض المتهمين، بالإضافة إلى أن الفتيات كن يرتدين ملابس خليعة، حيث دونت الشرطة في مواجهتهم بلاغات تتعلق بتعاطي المخدرات والزي الفاضح وإقامة حفل بدون تصديق من الجهة المسؤولة، فكانت الإدانة والعقوبة من قبل المحكمة بعد أن قدم الاتهام بينة متماسكة ضد المتهمين.
الخرطوم (كوش نيوز)
4 التعليقات
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ا
2019/01/21 at 12:08 م (UTC 2) رابط التعليق
كل ما يحدث من إنحلال وفساد أخلاق وقتل وسرقة مسؤول منه أنت يا البشير يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فاستعد لذلك اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة مما نعد.
ابو عبدالرحمن
2019/01/21 at 12:32 م (UTC 2) رابط التعليق
ديل أكيد كانو بيعملو بروفات لمظاهران الجمعة الجاية
السوداني الخطر
2019/01/21 at 1:17 م (UTC 2) رابط التعليق
تسقط بس
Abu Ahmed
2019/01/21 at 1:45 م (UTC 2) رابط التعليق
لو إكتفت المحكمة بالغرامات وأخذت تعهدات على هؤلاء الشباب ونصحتهم وأرشدتهم الي طريق الصواب ومنحتهم فرصة التوبة ، لكان أفضل من فضح شأنهم والتشهير بهم
لسنا مع الفساد ولا إختلاط الشباب بهذه الصورة ، ولكن أيضا هنا فساد من نوع آخر يلزم كشفه ومحاسبة مركتبيه كأكل المال العام
والرشوة والمحسوبية ، إستغلال السلطة وهناك فساد بإحترافية لشخصيات داخل الشقق والفنادق الكبيرة ولا أحد يقول لهم تلت التلاتة كم …. الفساد كلو فساد
نسأل الله أن يستر فوق الأرض ويسترنا تحت الأرض ويسترنا يوم العرض