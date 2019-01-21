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مدارات, منوعات

2019/01/21

2019/01/21


شاهد بالفيديو.. الرئيس البشير يشارك رجال الطرق الصوفية (الرقص) على إيقاع “النوبة”



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شهد الرئيس السوداني “المشير عمر البشير”، ظهر أمس الأحد، اللقاء الجماهيري الحاشد في منطقة الكريدة بمحلية الدويم بولاية النيل الأبيض جنوب السودان، بمناسبة الاحتفال السنوي لمشايخ الطرق الصوفية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الرئيس البشير سعيداً ومبتهجاً كالعادة خلال خطاباته التي ألقاها مؤخراً, حيث شارك رجال الطرق الصوفية بقيادة الشيخ الفاتح بن الشيخ عبد الرحيم البرعي الرقص على إيقاع “النوبة”.

وازداد البشير حماساً مع أصوات الذكر والمديح الذي كان يردده أبناء الشيخ عبد الرحيم محمد وقيع الله البرعي بالكريدة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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2 التعليقات

      1. 1
        حموري

        2019/01/21 at 11:35 ص (UTC 2) رابط التعليق

        والله احنا غايتو مصيبتنا مصيبه ، يحلنا الحل بله ، حسي بله كان اتحل واتحلل بعد30 سنة .

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      2. 2
        جميل بثينة

        2019/01/21 at 12:00 م (UTC 2) رابط التعليق

        رجل لا يستحي يقتل اولاد الناس ويرقص علي حزن ومصيبية الشعب
        الله ينتقم منك يا بشه الكلب ومع الاسف للكلب

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