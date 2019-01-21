السجن والغرامة لامرأة شوهت طليقها بـ(موية نار)

أصدرت محكمة الأزهري عقوبة السجن سنة والغرامة (20) ألفاً، وذلك في مواجهة امرأة اتهمتها المحكمة بالتعدي على طليقها داخل منزله بحي النزهة بالخرطوم، مسددة له طعنات بالسكين في ظهره أثناء نومه، بالإضافة إلى سكبها موية نار عليه، ما أدى لتشويهه.
وتعود تفاصيل القضية حسب صحيفة آخر لحظة إلى أن المتهمة تم تطليقها من زوجها المجني عليه غيابياً ومن ثم تزوج طليقها من ابنة عمه، وعندما علمت بذلك استعانت بشاب وقامت بمهاجمة طليقها داخل منزله وسددت له طعنات مسببة له الجراح العمد، وتمكن شريكها من الهروب من مسرح الجريمة، وقامت المتهمة بإسعاف طليقها إلى المستشفى وأقرت بفعلتها وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهتها بتهمة تسبيب الأذى الجسيم والتستر، وتمت محاكمتها وفقاً لاعترافها، بينما فصل الاتهام في مواجهة المتهم الثاني.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
أ
2019/01/21 at 12:03 م (UTC 2) رابط التعليق
كويس انها ما هبشت العدة