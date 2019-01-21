بالفيديو.. مذيعة قناة الحدث “تقصف” جبهة نائب رئيس التنظيم بالحزب السوداني الحاكم (مش كل الاجابات شعر يا أستاذ)

استضافت مذيعة قناة الحدث نجوى قاسم, أمس الأحد وعبر الأرقام الصناعية نائب رئيس قطاع التنظيم بالحزب السوداني الحاكم, الأستاذ حمدي سليمان, لتحليل حديث الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير, أمس الأحد بمنطقة الكريدة.
الأستاذ حمدي فاجأ مذيعة القناة بإجابات جلها من أبيات الشعر والقصائد الصوفية, مما دفع المذيعة نجوى لمقاطعته في الحديث أكثر من مرة بسبب عدم فهمها لأبيات الشعر وبعض كلماته, وقالت له في ختام حديثها (مش كل الاجابات شعر يا أستاذ حمدي).
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من حديث حمدي وقاموا بتداوله بشكل كبير خلال يوم أمس الأحد وكتبوا عل الفيديو تعليقات ساخرة أبرزها “مذيعة قناة الحدث “تقصف” جبهة نائب رئيس التنظيم بالحزب السوداني الحاكم.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
3 التعليقات
مغبوووووون لمن العبرة خانقاني
2019/01/21 at 12:34 م (UTC 2) رابط التعليق
جهلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول
الكباشي
2019/01/21 at 1:08 م (UTC 2) رابط التعليق
بالله عليكم شوفو كلام الزول البهيمة المسمي نفسه نائب رئيس قطاع التنظيم بالحزب السوداني الحاكم,
دا فضيحة
دا ياهو مستوى الناس البيحمكوهو البلد
ناس التمكين الفاشلين يدوهم المناصب والوظائف وبقية الشعب يشتغلو ركشة واوبر
أب كريق
2019/01/21 at 1:22 م (UTC 2) رابط التعليق
ده السيد / خام بارم بذات نفسه .. الحمد لله انو شفناك انت كنت وين ااااالخرابة .. أفحمت بت الناس