كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > منوعات > نشطاء يدشنون حملة تضامن لمراسل قناة الحدث الإخبارية
الأقسام :

منوعات

2019/01/21

2019/01/21


نشطاء يدشنون حملة تضامن لمراسل قناة الحدث الإخبارية



شارك الموضوع :

دشن نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي حملة للصحفي ومراسل قناتي العربية والحدث، سعد الدين حسن، بهاشتاق : (كلنا سعد الدين) و (كامل التضامن – سعد الدين)، وذلك بعد استدعاء السلطات الأمنية له وفتح بلاغات ضده . وبحسب متابعات كوش نيوز، سيمثل اليوم أمام نيابة الصحافة.

ونشرت كوش نيوز سابقاً خبر أستدعاء جهاز الأمن للصحفي ومراسل قناتي “العربية” و”الحدث” سعد الدين حسن، للتحقيق معه بتهمة ” عدم المهنية والعمل ضد البلد” لتغطيته لأحداث الاحتجاجات في السودان، وتم التحفظ على هاتفه وبطاقة عمله. وبعد تحقيق استمر “5” أيام على التوالي سمحت له السلطات بمزاولة عمله.

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.