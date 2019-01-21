نشطاء يدشنون حملة تضامن لمراسل قناة الحدث الإخبارية

دشن نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي حملة للصحفي ومراسل قناتي العربية والحدث، سعد الدين حسن، بهاشتاق : (كلنا سعد الدين) و (كامل التضامن – سعد الدين)، وذلك بعد استدعاء السلطات الأمنية له وفتح بلاغات ضده . وبحسب متابعات كوش نيوز، سيمثل اليوم أمام نيابة الصحافة.
ونشرت كوش نيوز سابقاً خبر أستدعاء جهاز الأمن للصحفي ومراسل قناتي “العربية” و”الحدث” سعد الدين حسن، للتحقيق معه بتهمة ” عدم المهنية والعمل ضد البلد” لتغطيته لأحداث الاحتجاجات في السودان، وتم التحفظ على هاتفه وبطاقة عمله. وبعد تحقيق استمر “5” أيام على التوالي سمحت له السلطات بمزاولة عمله.
الخرطوم (كوش نيوز)