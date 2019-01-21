قام بطلاقها بسبب الخلاف حول تسمية المولودة

نشب خلاف حاد بين زوج وزوجته بسبب تسمية المولودة الأولى لهم، أدى إلى طلاق الزوج لزوجته، وبالعودة إلى تفاصيل هذه الحادثة، حكت لنا شقيقة الزوجة واسمها رحاب حسب صحيفة آخر لحظة قالت: إن شقيقتها رزقت بمولودة أنثى وهي كانت تنوي تسميتها (سديم) ومعناه مياه البحر، وهي معجبة بهذا الاسم منذ أن كانت فتاة، ولكن زوجها عارض الأمر وأراد تسميتها (خديجة) على اسم خالة والدته التي توفيت حديثاً، ومن هنا بدأ الخلاف حتى أن شقيقتي تعرضت لنوبة من البكاء أدخلتها في حالة إعياء شديدة، خاصة وأن ولادتها لم تكن متيسرة، وعندما طالبانه بالاستجابة إلى رغبتها قال لنا (والله أطلقها ليكم).. هذا التهديد أثار حفيظة شقيقي وهو بالقوات النظامية، مما جعله ينهال عليه ضرباً واحتوى الموجودون من الزوار بالمستشفى الأمر وقاموا بتهدئة النفوس، إلا أن زوج شقيقتي تحامق وقام بطلاقها بعد ساعات من هذا الأمر، وعن المولودة ذكرت قمنا بتسميتها (سديم) فنحن من تكفلنا بــ(السماية)، وهو لم يسأل عنها حتى اليوم رغم مرور شهر من ولادتها.
الخرطوم (كوش نيوز)