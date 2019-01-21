بيع الجازولين بالدولار يزيد التكالب عليه ويرفع أسعار السلع

وصف مختصون بيع الجازولين بالدولار لشركات السكر بالسالب لجهة أنه قد يؤدي إلى التكالب على الدولار إلى جانب توالي ارتفاع أسعاره, مشيرين إلى حدوث مضاربات كبيرة لجهة عدم معرفة الجازولين المدعوم من غيره, داعين لتدخل الدولة حتى لا يساهم هذا الأمر بدخول شركات أخرى تطالب التعامل بالدولار.
ووصف رئيس غرفة الغذائيات عبد الرحمن عباس موافقة وزارة الصناعة والتجارة على بيع الجازولين بالسعر الجاري غير المدعوم بالدولار للشركات كصناعة السكر فيه عدم احترام للجنيه السوداني.
وقال لـ (السوداني) سيكون هناك تكالب على الدولار من جهات متعددة وبالتالي فإن هذا الاتجاه سيزيد سعر الدولار تلقائياً, داعياً إلى تدخل الدولة في حسم هذا الموضوع تقديراً واعتباراً للعملة المحلية ذلك لجهة أن الدولة هي التي تتولى هذا الشأن, قال عباس على الحكومة عدم ترك الحبل على الغارب حتى لا يساهم ذلك في دخول جهات أخرى تطالب بالدولار وفي هذه الحالة تكون أدت إلى إلغاء العملة المحلية
وأشار رئيس تجار القطاعي بأمدرمان أحمد النو إلى أن بيع الجازولين بالدولار لشركات السكر ينعكس على أسعار السكر ويؤدي إلى آثار سالبة على المواطن ويحدث ربكة في الأسعار, وقال لـ (السوداني) في حال الشراء بالدولار تكون هناك مضاربات كبيرة لجهة عدم معرفة الجازولين المدعوم من غيره. أضاف على الدولة أن توفر الجازولين من مواردها وتغذي به الجهات التي لها ارتباطات أهمها النقل والزراعة والمواصلات والصناعة.
وكان وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة أبو البشر أقر بموافقتهم على بيع الجازولين بالسعر الجاري غير المدعوم (بالدولار) للشركات و فيها شركات خارجية كصناعة السكر.
الخرطوم : رحاب فريني
صحيفة السوداني
1 التعليقات
طارق
2019/01/21 at 2:40 م (UTC 2) رابط التعليق
لازالت الدولة بلا رأس اقتصادي لذلك تتخبط.
ألغوا هذا القرار وخفضوا الدولار الجمركي إلى 3 جنيهات تتخفض كل الأسعار ويرتفع الجنيه إلى أعلى مستوى.
أذان في مالطة مش كده!